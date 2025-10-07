Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 105,50 CHF ab.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 105,50 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 104,86 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,46 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 466.192 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 106,38 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 0,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 30,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,25 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

