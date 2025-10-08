Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich Novartis

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 106,42 CHF.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 106,42 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 106,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 105,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 821.828 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 106,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,17 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 23,79 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,13 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 98,25 CHF.

Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,61 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,90 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Start neuer US-Pharmazölle offenbar doch erst später

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?