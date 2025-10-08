Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Vormittag freundlich

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 105,44 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Bei 105,50 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 72.310 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,38 CHF) erklomm das Papier am 06.10.2025. Gewinne von 0,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 30,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,13 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,25 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

