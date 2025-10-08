DAX24.480 +0,4%Est505.633 +0,4%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto16,97 -0,6%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1619 -0,3%Öl66,07 +0,5%Gold4.036 +1,3%
Novartis im Fokus

08.10.25 09:28 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 105,44 CHF.

Novartis AG
106,24 CHF
Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Bei 105,50 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 72.310 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,38 CHF) erklomm das Papier am 06.10.2025. Gewinne von 0,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 30,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,13 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,25 CHF.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Start neuer US-Pharmazölle offenbar doch erst später

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

Nachrichten zu Novartis AG

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

