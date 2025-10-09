Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienindex Dax hat sich am Donnerstag zu einer Höchstmarke aufgeschwungen. Dank moderater Gewinne erreichte das Börsenbarometer im frühen Handel mit 24.678 Zählern den höchsten Kurs seiner Historie. Zuletzt betrug der Aufschlag 0,3 Prozent auf 24.660 Punkte.

Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA sowie ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen die Aktienbörsen ebenso wie die Euphorie im US-Technologiesektor. So sorgt der KI-Megatrend rund um den Globus weiter für viel Fantasie.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen trat mit 30.858 Punkten auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,1 Prozent zu./bek/mis