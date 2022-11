Intesa Sanpaolo-Aktie im Minus: Intesa Sanpaolo trennt sich kurzfristig von Nexi-Anteil - Nexi-Aktie bricht ein

Der Anteil von rund 5,1 Prozent an Nexi soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an italienische und ausländische Investoren verkauft werden, teilte Intesa Sanpaolo am Montagabend mit. Verkauft werden sollen bis zu 67 Millionen Nexi-Aktien, das Verfahren werde sofort beginnen, Intesa kann es jederzeit beenden. Nexi-Aktien schlossen am Montag bei 9,76 Euro je Anteilsschein.

Die Nachricht über den Verkauf kommt eine Woche nachdem Nexi die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht hat, die über den Erwartungen der Analysten liegen. Mit dem Verkauf will die Bank von der Widerstandsfähigkeit eines Sektors profitieren, der sich in den vergangenen zwei Jahren durch die zunehmende Umstellung der Verbraucher auf digitale Zahlungen ausgezeichnet hat.

An der italienischen Börse verlieren Aktien der Intesa Sanpaolo am Dienstag zeitweise 0,75 Prozent auf 2,17 Euro, während Nexi-Papiere um 10,84 Prozent auf 8,702 Euro nach unten rauschen.

Von Mauro Orru

MAILAND (Dow Jones)

