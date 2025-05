Besser als erwartet

Die ING Groep hat einen Aktienrückkauf im Volumen von 2,26 Milliarden Dollar gestartet und im ersten Quartal einen Rückgang des Nettogewinns verzeichnet, der allerdings geringer als befürchtet ausfiel.

Die niederländische Bank meldete am Freitag einen Nettogewinn von 1,455 Milliarden Euro für die drei Monate Januar bis März, das sind 7,8 Prozent weniger als im Vorjahr - eine Folge höherer Kosten. Analysten hatten nach einem vom Unternehmen erstellten Konsens mit 1,40 Milliarden Euro gerechnet.

Die Gesamteinnahmen für das Quartal stiegen um 1,0 Prozent auf 5,64 Milliarden Euro - etwas oberhalb der Konsensschätzung von 5,62 Milliarden. Der schwächere kommerzielle Nettozinsertrag - die Differenz zwischen dem, was Banken an Krediten verdienen und dem, was sie an Kundeneinlagen auszahlen - wurde durch einen Anstieg der Erträge aus Gebühren, Provisionen und Investitionen ausgeglichen.

"Wir arbeiten weiter an der Annäherung unserer CET1-Quote an unser Zielniveau, wobei wir die anhaltende geopolitische und makroökonomische Unsicherheit berücksichtigen", sagte CEO Steven van Rijswijk. Die Quote des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) lag bei 13,6 Prozent und blieb damit gegenüber dem Vorquartal stabil. Dies ermöglichte die Ankündigung eines Rückkaufs im Einklang mit den Erwartungen der Analysten.

Der Kreditgeber bekräftigte seine Prognose für 2025 und erklärte überdies, dass er auf gutem Wege sei, seine Ziele für 2027 zu erreichen.

Die ING Groep-Aktie notiert an der EURONEXT zeitweise 4,23 Prozent im Plus bei 17,74 Euro.

