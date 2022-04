Coca-Cola-Aktie vorbörslich in Grün: Coca-Cola steigert Umsatz um fast ein Fünftel

Trading Idee

Die Aktien von Coca-Cola befinden sich seit dem Verlaufstief vom 10. März bei 57,50 USD in einem steilen Aufwärtstrend. Abwärtskorrekturen liefen dabei leicht über dem 10er-EMA aus. Seit dem Verlaufshoch bei 67 USD vom Donnerstag befinden sich die Titel erneut in einer Korrektur und steuern den 10er-EMA an.