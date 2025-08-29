Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food springt am Mittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 19,7 Prozent auf 0,089 EUR nach oben.

Um 11:43 Uhr sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel an und legte um 19,7 Prozent auf 0,089 EUR zu. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,089 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,075 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,105 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1.144,369 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,775 Prozent Luft nach unten.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net