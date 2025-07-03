DAX23.497 -2,3%ESt505.290 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.076 -1,0%Nas21.113 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,75 +0,9%Gold3.512 +1,0%
Bettermoo(d) Food im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag fester

02.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 0,052 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:46 Uhr wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,052 EUR nach oben. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,052 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 0,052 EUR.

Bei 1,080 EUR markierte der Titel am 25.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 95,222 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,013 EUR fiel das Papier am 13.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 74,806 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

