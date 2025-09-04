DAX23.811 +0,2%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,58 -0,5%Gold3.550 +0,1%
Kurs der Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Mittag ein

05.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 18,0 Prozent auf 0,078 EUR.

Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 18,0 Prozent auf 0,078 EUR. Bei 0,078 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,078 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 92,923 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,744 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

