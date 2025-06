Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,115 EUR.

Mit einem Wert von 0,115 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie um 15:43 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,115 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,115 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,115 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 1,105 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 89,593 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,913 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Am 27.06.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.06.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

