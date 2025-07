Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 56,3 Prozent auf 0,031 EUR nach.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 15:46 Uhr um 56,3 Prozent auf 0,031 EUR nach. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,031 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,064 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 3.252 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Bei 1,105 EUR markierte der Titel am 26.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 3.511,111 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,346 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

