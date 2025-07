Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tritt am Mittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,070 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,070 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,075 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,064 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,064 EUR. Bisher wurden heute 3.000 Bettermoo(d) Food-Aktien gehandelt.

Am 26.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1.478,571 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 99,714 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net