Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

10.10.25 16:09 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 0,056 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 0,056 EUR zu. Bei 0,056 EUR erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,056 EUR.

Bei 0,910 EUR markierte der Titel am 11.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.519,217 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.09.2025 bei 0,001 EUR. Mit Abgaben von 98,932 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

