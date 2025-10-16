Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Mittag unter Druck

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 15,5 Prozent auf 0,060 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 15,5 Prozent im Minus bei 0,060 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,060 EUR. Bei 0,060 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,938 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1.463,333 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,000 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,667 Prozent wieder erreichen.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net