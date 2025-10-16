Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Vormittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 15,5 Prozent auf 0,060 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:13 Uhr ging es um 15,5 Prozent auf 0,060 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,060 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,060 EUR.

Bei 0,938 EUR erreichte der Titel am 19.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.463,333 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,667 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net