Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag mit stabiler Tendenz

11.08.25 09:24 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,055 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:13 Uhr die Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,055 EUR. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,055 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,054 EUR. Bei 0,054 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 95,023 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Abschläge von 99,636 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Am 18.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

