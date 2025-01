Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 0,249 EUR abwärts.

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 09:20 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,0 Prozent auf 0,249 EUR ab. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,249 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,249 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 400 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 27.12.2024 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 60000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Am 28.03.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 26.06.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net