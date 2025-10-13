Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food springt am Nachmittag hoch

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 9,2 Prozent auf 0,073 EUR.

Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte um 15:44 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 9,2 Prozent auf 0,073 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,073 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,060 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 1.001 Stück.

Am 12.10.2024 markierte das Papier bei 0,978 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.232,425 Prozent Luft nach oben. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,000 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,728 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net