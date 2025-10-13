DAX24.304 +0,3%Est505.558 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1579 -0,3%Öl63,73 +2,6%Gold4.078 +1,5%
Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag im Bärenmodus

13.10.25 12:04 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag im Bärenmodus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,3 Prozent auf 0,062 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 8,3 Prozent auf 0,062 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,060 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,060 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.000 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2024 auf bis zu 0,978 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.487,662 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 30.700,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

