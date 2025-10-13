Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Vormittag herbe Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 8,6 Prozent auf 0,061 EUR ab.

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 09:13 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 8,6 Prozent auf 0,061 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,060 EUR nach. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,060 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.000 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 12.10.2024 markierte das Papier bei 0,978 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.492,834 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Mit Abgaben von 99,674 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

