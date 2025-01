Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagmittag im Ausverkauf

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,1 Prozent auf 0,230 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr um 6,1 Prozent auf 0,230 EUR ab. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,220 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,220 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.750 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,100 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.247,826 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2025 bei 0,220 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,348 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 28.03.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.06.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net