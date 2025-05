Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 26,2 Prozent auf 0,130 EUR zu.

Um 15:44 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 26,2 Prozent auf 0,130 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,131 EUR. Bei 0,095 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Bisher wurden via BMN 868 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 1,225 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.05.2024). 842,308 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,081 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 38,000 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 02.06.2025 erwartet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

