Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Vormittag unter Druck

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 21,7 Prozent im Minus bei 0,081 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr mit Abschlägen von 21,7 Prozent bei 0,081 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,081 EUR. Mit einem Wert von 0,095 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via BMN 545 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,225 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1.419,851 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,081 EUR am 15.05.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 0,000 Prozent Luft nach unten.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 02.06.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net