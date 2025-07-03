Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagnachmittag massiv unter Druck

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,3 Prozent auf 0,061 EUR.

Um 15:43 Uhr fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 7,3 Prozent auf 0,061 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,061 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,061 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 8.195 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,105 EUR) erklomm das Papier am 26.09.2024. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 94,498 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,671 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net