Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Mittag unter Druck

18.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 7,6 Prozent auf 0,061 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr um 7,6 Prozent auf 0,061 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,061 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,061 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.195 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,105 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 94,516 Prozent niedriger. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,670 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

