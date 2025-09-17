Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Nachmittag ein
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 12,5 Prozent auf 0,070 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 12,5 Prozent auf 0,070 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,070 EUR. Bei 0,073 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 589 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.
Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,105 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.478,571 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,714 Prozent wieder erreichen.
Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.
Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
Analysen zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
Keine Analysen gefunden.