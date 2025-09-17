DAX23.642 +1,2%ESt505.451 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.132 +0,3%Nas22.505 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,14 +0,3%Gold3.640 -0,5%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Nachmittag ein

18.09.25 16:11 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Nachmittag ein

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 12,5 Prozent auf 0,070 EUR abwärts.

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 12,5 Prozent auf 0,070 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,070 EUR. Bei 0,073 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 589 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,105 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.478,571 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,714 Prozent wieder erreichen.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

