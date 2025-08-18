DAX24.424 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,85 -0,6%Dow45.000 +0,2%Nas21.418 -1,0%Bitcoin97.788 -1,9%Euro1,1671 +0,1%Öl66,11 -0,5%Gold3.327 -0,1%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bären lasten am Dienstagnachmittag auf Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bären lasten am Dienstagnachmittag auf Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 8,3 Prozent auf 0,055 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,03 EUR -0,01 EUR -28,89%
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 8,3 Prozent im Minus bei 0,055 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,052 EUR. Bei 0,080 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 236 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,105 EUR) erklomm das Papier am 26.09.2024. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 95,023 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Mit Abgaben von 99,636 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

