Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food stabilisiert sich am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,060 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:43 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,060 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,080 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,060 EUR ab. Bei 0,080 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.741,667 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,667 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 18.12.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

