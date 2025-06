Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Bettermoo(d) Food im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 0,4 Prozent auf 0,098 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:43 Uhr in der BMN-Sitzung 0,4 Prozent auf 0,098 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,098 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,098 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 91,113 Prozent niedriger. Am 15.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,081 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,923 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.06.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net