Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Dienstagnachmittag kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,130 EUR.

Mit einem Kurs von 0,130 EUR zeigte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel um 15:48 Uhr kaum verändert. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,130 EUR. Bei 0,130 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,130 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,205 EUR) erklomm das Papier am 28.05.2024. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 89,212 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,081 EUR fiel das Papier am 15.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 38,000 Prozent Luft nach unten.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 26.06.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net