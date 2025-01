Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,3 Prozent auf 3,92 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,3 Prozent auf 3,92 USD zu. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,00 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 215.965 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 12,09 USD. Gewinne von 208,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,30 USD. Dieser Wert wurde am 21.12.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 15,82 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,31 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 81,01 Mio. USD ausgewiesen.

Am 20.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,145 USD je Aktie ausweisen dürften.

