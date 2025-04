Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag im Ausverkauf

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,8 Prozent auf 2,91 USD abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 5,8 Prozent im Minus bei 2,91 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,91 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,94 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 45.926 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,30 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 253,95 Prozent hinzugewinnen. Am 05.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,86 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 1,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beyond Meat ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 76,66 Mio. USD gegenüber 73,68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,501 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse