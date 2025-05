Beyond Meat Aktie News: Anleger greifen bei Beyond Meat am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 2,86 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 15:53 Uhr 2,5 Prozent. Bei 2,89 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,79 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 60.117 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 9,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 223,08 Prozent wieder erreichen. Am 09.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD. Abschläge von 22,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 07.05.2025 vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,84 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68,73 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,677 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

