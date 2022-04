Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag stärker

Das Papier von Beyond Meat konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 45,50 EUR. Bei 46,04 EUR markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,64 EUR. Zuletzt wechselten 403 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2021 bei 134,86 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 196,40 Prozent zulegen. Bei 32,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 29,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat ließ sich am 09.06.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101,94 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 100,68 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 09.06.2022.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,057 USD einfahren.

