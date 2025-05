Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 2,50 USD.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 2,50 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,50 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,53 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 63.582 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 75,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 2,42 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.04.2025). Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 3,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beyond Meat ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 76,66 Mio. USD gegenüber 73,68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 07.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Beyond Meat rechnen Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,512 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse