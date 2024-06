Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 7,27 USD.

Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,7 Prozent auf 7,27 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,27 USD aus. Bei 7,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 64.314 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 164,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,58 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,25 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Beyond Meat ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,84 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,60 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,24 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -2,308 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen

Ausblick: Beyond Meat gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Piper Sandler bleibt pessimistisch für Beyond Meat-Aktie - Kurssturz voraus?