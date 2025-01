Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 3,97 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 3,97 USD. In der Spitze gewann die Beyond Meat-Aktie bis auf 4,02 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,95 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 69.310 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 12,09 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 67,16 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,30 USD ab. Abschläge von 16,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beyond Meat ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81,01 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,31 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,145 USD je Beyond Meat-Aktie.

