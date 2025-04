Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag billiger

Beyond Meat im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 2,66 USD nach.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 2,66 USD. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,62 USD. Mit einem Wert von 2,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 32.209 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 10,30 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 287,22 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,62 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 26.02.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,65 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -2,40 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76,66 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 73,68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,501 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot

Ausblick: Beyond Meat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse