Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Die Beyond Meat-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11.07.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 31,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 31,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 114 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 120,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2021). Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 73,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (18,00 EUR). Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 74,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.05.2022 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,43 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 109,46 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108,16 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Beyond Meat am 03.08.2022 vorlegen.

2022 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -4,660 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat rutscht tiefer in die roten Zahlen - Beyond Meat-Aktie dennoch mit Kursfeuerwerk

Ausblick: Beyond Meat legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Beyond Meat-Aktie bricht nach Zahlen ein: Beyond Meat weitet Verlust deutlicher aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com