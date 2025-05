Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 2,36 USD.

Um 15:50 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 2,36 USD. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,39 USD. Bei 2,34 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 90.445 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,30 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 337,37 Prozent Luft nach oben. Am 09.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,23 USD ab. Mit einem Kursverlust von 5,52 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.05.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,69 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,84 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 68,73 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Beyond Meat-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,676 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot