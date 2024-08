Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Einbußen

So bewegt sich Beyond Meat

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,0 Prozent auf 6,20 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 6,20 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,08 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,27 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 196.430 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 13,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 111,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,13 USD. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 20,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beyond Meat-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2024 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,53 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,83 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 93,19 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,15 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 06.11.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,231 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie klettert zweistellig: Beyond schreibt weiter tiefrote Zahlen und macht weniger Umsatz

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie fällt zweistellig: Beyond Meat steckt weiter tief in den roten Zahlen