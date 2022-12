Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Das Papier von Beyond Meat konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,6 Prozent auf 13,67 EUR. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 13,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 270 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,60 EUR) erklomm das Papier am 13.01.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 78,50 Prozent. Am 09.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie.

Am 09.11.2022 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,87 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 82,50 USD – eine Minderung von 22,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 106,43 USD eingefahren.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --5,840 USD je Beyond Meat-Aktie.

