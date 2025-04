Beyond Meat Aktie News: Bullen treiben Beyond Meat am Donnerstagnachmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,0 Prozent auf 2,77 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 15:52 Uhr 8,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 2,82 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,59 USD. Bisher wurden via NASDAQ 136.347 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,30 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 272,51 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,51 USD ab. Mit einem Kursverlust von 9,22 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beyond Meat veröffentlichte am 26.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 76,66 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 73,68 Mio. USD umgesetzt.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,501 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

