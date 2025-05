Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 3,03 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 3,03 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 3,03 USD. Bei 2,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 27.259 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,24 USD) erklomm das Papier am 10.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 204,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 26,57 Prozent sinken.

Am 07.05.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,09 Prozent zurück. Hier wurden 68,73 Mio. USD gegenüber 75,60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,677 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot