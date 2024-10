Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag auf grünem Terrain

Beyond Meat im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 6,44 USD nach oben. Bei 6,44 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.814 Stück gehandelt.

Bei 12,09 USD markierte der Titel am 29.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 25,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.08.2024 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,83 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 93,19 Mio. USD – eine Minderung von 8,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 102,15 Mio. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Beyond Meat am 06.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -2,205 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

