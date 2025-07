Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Zuletzt wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 3,62 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 3,62 USD. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 3,62 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 57.280 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 9,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 155,25 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,23 USD am 09.05.2025. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 62,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,84 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 68,73 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,60 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,739 USD je Beyond Meat-Aktie.

