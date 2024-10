Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Beyond Meat-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 6,29 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 6,29 USD. Bei 6,33 USD erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,27 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 6,30 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.967 Stück gehandelt.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 48,01 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,13 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 18,38 Prozent Luft nach unten.

Am 07.08.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 93,19 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 102,15 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,205 USD je Beyond Meat-Aktie.

