Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 6,05 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 6,05 USD. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,00 USD aus. Mit einem Wert von 6,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 54.224 Stück.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 184,96 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Beyond Meat ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,60 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,24 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -2,242 USD je Aktie aus.

