Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Dienstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 3,32 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 3,32 USD. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 3,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,28 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.682 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 10,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 210,24 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,86 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beyond Meat ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 76,66 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 73,68 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,507 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

